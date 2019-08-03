Водители из нескольких районов страны будут платить за полис ОСАГО столько же, сколько и водители из Кишинева

Цены как в столице. Водители из Хынчешт, Оргеева, Страшен, а также Яловенского, Новоаненского и Криулянского районов будут платить за полис ОСАГО столько же, сколько и водители из Кишинева.

Национальная комиссия по финансовому рынку изменила для них методологию расчета стоимости страховки. Теперь она стоит почти на 300 леев дороже, чем в других районах страны. Представители страховых компаний аргументируют подорожание тем, что жители этих городов и районов часто приезжают в столицу, и поэтому подвержены большему риску попасть тут в аварию. "Из ближайших районов чаще приезжают в Кишинев, где происходит больше всего ДТП. Другим фактором стала подготовка к либерализации рынка", - отметил сотрудник страховой компании Сергей Кушнир. Либерализация тарифов в обязательном страховании внутренней и внешней автогражданской ответственности началась в июле. Она предусматривает, что цены на ОСАГО и Зеленную карту будет определять не Национальная комиссия по финансовому рынку, а они будут зависеть от состояния рынка.

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