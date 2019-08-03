На рынках появился молдавский виноград. Аграрии говорят, что в этом году погода была благоприятной и он созрел раньше срока.
У супругов Брагуцэ из Дурлешт полтора гектара виноградников. Несколько лет назад они занялись выращиванием столовых сортов. В этом году планируют собрать с гектара до пяти тонн урожая.
"Мы не используем ничего лишнего. Вовремя заботимся о мерах защиты, а когда виноград созревает, не используем никакой химии", - отметила жительница Дурлешт Вера Брагуцэ.
"В этом году виноград красивый и здоровый. Нам удалось хорошо его уберечь. Год был хороший, было достаточно дождей", - подчеркнул виноградарь Виктор Брагуцэ.
Продавцы говорят, что цены на виноград невысокие.
"Есть виноград из района Штефан-Водэ. Хороший, без нитратов и другой химии. Сорта самые разные. Есть Виктория, Мускат, Кардинал. Цены на молдавский виноград 15-16 леев за килограмм".
В нашей стране виноградники занимают 130 тысяч гектаров земли.
Комментарии
- Back to School-2019: в Кишиневе прошел показ школьной формы
- Водители из нескольких районов страны будут платить за полис ОСАГО столько же, сколько и водители из Кишинева
- На спасательных станциях страны не хватает сотрудников
- На Телецентре затопило два магазина: Владельцы обвиняют в случившемся Apă-Canal Chişinău
- Жители Новоаненского района заблокировали дорогу в знак протеста
- Граждан, нашедших взрывоопасные предметы, призывают немедленно звонить в службу 112
- Клиенты Moldova Agroindbank, в филиале которого месяц назад произошла кража, обратились в МВД
- Илан Шор покинул Молдову при содействии таможенников, пограничников и представителей Avia Invest: прокуратура возбудила уголовное дело
- Главу таможенного пункта Кагула освободили из-под стражи на время следствия
- Граждане Молдовы, официально работающие в Беларуси, смогут получать пенсии и другие социальные выплаты
- Певец Эд Ширан побил мировой рекорд по сборам за гастроли
- В Германии более 100 человек заразились туберкулезом в школе
- Back to School-2019: в Кишиневе прошел показ школьной формы
- Врачи назвали главные признаки забитых артерий
- В Пекине произошла утечка хлора в бассейне: более 60 пострадавших
- Под Одессой автомобиль расстреляли из ружья
- В Париже лже-принцесса украла из бутика дорогие украшения
- Главу таможенного пункта Кагула освободили из-под стражи на время следствия
- Граждане Молдовы, официально работающие в Беларуси, смогут получать пенсии и другие социальные выплаты
- Саудовские женщины смогут путешествовать без мужей
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вероятны бытовые хлопоты.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Выгодно покупать валюту.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Будьте осторожны с самолетом.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Удачный день для людей творческих профессий.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Повысится Ваша деловая активность.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Вероятны бытовые хлопоты.
|Banca Nationala a Moldovei