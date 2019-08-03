В продаже появился первый молдавский виноград

На рынках появился молдавский виноград. Аграрии говорят, что в этом году погода была благоприятной и он созрел раньше срока.

У супругов Брагуцэ из Дурлешт полтора гектара виноградников. Несколько лет назад они занялись выращиванием столовых сортов. В этом году планируют собрать с гектара до пяти тонн урожая.

"Мы не используем ничего лишнего. Вовремя заботимся о мерах защиты, а когда виноград созревает, не используем никакой химии", - отметила жительница Дурлешт Вера Брагуцэ.

"В этом году виноград красивый и здоровый. Нам удалось хорошо его уберечь. Год был хороший, было достаточно дождей", - подчеркнул виноградарь Виктор Брагуцэ.

Продавцы говорят, что цены на виноград невысокие.

"Есть виноград из района Штефан-Водэ. Хороший, без нитратов и другой химии. Сорта самые разные. Есть Виктория, Мускат, Кардинал. Цены на молдавский виноград 15-16 леев за килограмм".

В нашей стране виноградники занимают 130 тысяч гектаров земли.