В Пекине произошла утечка хлора в бассейне: более 60 пострадавших

В одном из бассейнов на юго-западе Пекина произошла утечка газообразного хлора. В результате инцидента 61 человек был госпитализирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление местного правительства района Фаншань в субботу, 3 августа.

Инцидент произошел в пятницу вечером около 19.00 по местному времени, когда многие посетители бассейна Жуйлай в районе Фаншань почувствовали головокружение и рвоту, передает Корреспондент.

Сразу после происшествия местные власти запустили план действий в чрезвычайных ситуациях – всех посетителей оперативно эвакуировали, пострадавших направили в больницы.

По состоянию на утро субботы в больницах остаются 38 человек. Специальная следственная комиссия ведет проверку и выясняет причины утечки.