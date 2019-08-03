Практически при любом заболевании организм заблаговременно сигнализирует о проблемах.
Именно поэтому никогда нельзя игнорировать боль. Если вы не врач, то не стоит самостоятельно пытаться поставить себе диагноз. У вас что-то болит? Запишитесь на прием в больницу и расскажите доктору обо всех симптомах, которые вас тревожат, пишет вести-ua.
Нередко люди страдают от проблем с артериями. Врачи назвали распространенные признаках того, что они забиты.
- Боль в нижней части спины
Боль возникает тогда, когда уменьшается приток крови к спине. Порой это приводит к болезненным грыжам и к ущемлению нервов. Чтобы избежать этой проблемы, нужно проходить обследование раз в год.
- Боль в икроножной части
Артериосклероз — утолщение и укрепление артериальных стенок, которое может блокировать артерии, которые доставляют кровь к ногам. Когда это случается, появляется боль в икроножной части. Выявить эту проблему помогут несколько простых тестов, один из которых — анализ крови. Чтобы справиться с болезненными ощущениями, нужно употреблять меньше продуктов животного происхождения.
- Дискомфорт или боль в ногах и стопах
Болезнь периферических артерий — это накопление холестерина в конечностях. В самых худших случаях это заболевание приводит к ампутации! Риск этого заболевания повышен у людей с наследственной предрасположенностью, у курящих и у людей с сердечно-сосудистыми проблемами.
- Ушные складки
Это один из самых странных симптомов. Его считают молчаливым признаком ишемической болезни сердца. Речь идет о сворачивании ушей, которое проходит по диагонали от ушного канала к нижнему краю мочки уха. Это довольно спорный признак закупоренных артерий, но стоит запланировать осмотр у врача. Конечно, ушные складки могут быть лишь физическим признаком старения.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вероятны бытовые хлопоты.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Выгодно покупать валюту.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Будьте осторожны с самолетом.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Удачный день для людей творческих профессий.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Побольше решительности и сосредоточенности.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Повысится Ваша деловая активность.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Вероятны бытовые хлопоты.
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