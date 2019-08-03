Врачи назвали главные признаки забитых артерий

Практически при любом заболевании организм заблаговременно сигнализирует о проблемах.

Именно поэтому никогда нельзя игнорировать боль. Если вы не врач, то не стоит самостоятельно пытаться поставить себе диагноз. У вас что-то болит? Запишитесь на прием в больницу и расскажите доктору обо всех симптомах, которые вас тревожат, пишет вести-ua.

Нередко люди страдают от проблем с артериями. Врачи назвали распространенные признаках того, что они забиты.

Боль в нижней части спины

Боль возникает тогда, когда уменьшается приток крови к спине. Порой это приводит к болезненным грыжам и к ущемлению нервов. Чтобы избежать этой проблемы, нужно проходить обследование раз в год.

Боль в икроножной части

Артериосклероз — утолщение и укрепление артериальных стенок, которое может блокировать артерии, которые доставляют кровь к ногам. Когда это случается, появляется боль в икроножной части. Выявить эту проблему помогут несколько простых тестов, один из которых — анализ крови. Чтобы справиться с болезненными ощущениями, нужно употреблять меньше продуктов животного происхождения.

Дискомфорт или боль в ногах и стопах

Болезнь периферических артерий — это накопление холестерина в конечностях. В самых худших случаях это заболевание приводит к ампутации! Риск этого заболевания повышен у людей с наследственной предрасположенностью, у курящих и у людей с сердечно-сосудистыми проблемами.

Ушные складки

Это один из самых странных симптомов. Его считают молчаливым признаком ишемической болезни сердца. Речь идет о сворачивании ушей, которое проходит по диагонали от ушного канала к нижнему краю мочки уха. Это довольно спорный признак закупоренных артерий, но стоит запланировать осмотр у врача. Конечно, ушные складки могут быть лишь физическим признаком старения.