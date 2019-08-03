Почти 300 детей приняли участие в показе Back to School-2019, который прошел накануне в столице. Свои коллекции представили семь отечественных брендов одежды. Дизайнеры говорят, что в новом учебном году в тренде - классический крой и натуральные ткани, особенно в клетку.
"Предпочтение отдается черному и тёмно-серому цвету. Это тренд многих школ. Производители стараются соответствовать этой традиции, которая устоялась во многих лицеях и удовлетворить ожидания мам", - рассказала менеджер проекта APIUS Вероника Вешкан.
Стоимость одного комплекта школьной формы варьируется от 150-ти и до двух тысяч леев.
"Сюда подойдут и аксессуары, такие как брошь, ленты, манжеты, жабо", - отметила дизайнер Татьяна Марандюк.
Организовали показ с целью продвижения отечественных дизайнеров.
"Наши дизайнеры заняли первое и второе место на одном из недавних конкурсов в Киеве, и первое место в Дубае. У сшитой в Молдове одежды особый дизайн. Цены пока остаются высокими из-за того, что у нам мало покупателей", - подчеркнула организатор показа Лилия Раногайец.
Показ Back to School прошел во второй раз.
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ВЕСЫ
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