Певец Эд Ширан побил мировой рекорд по сборам за гастроли

Гастрольный тур Divide британского музыканта Эда Ширана стал самым высокодоходным за всю историю шоу-бизнеса, побив рекорд группы U2. Об этом накануне сообщила газета Guardian.

Отмечается, что Ширан уже заработал $736 млн за 12 концертов до окончания тура, который начался в марте 2017 года, а завершится в августе этого года в Ипсвиче. Предыдущий рекорд в $735 млн установила группа U2 восемь лет назад, передает Корреспондент.

Уже известно, что когда гастроли Ширана закончатся, то они станут также самыми посещаемыми в истории – на них уже продано более 8,5 млн билетов в 43 странах. Это на миллион больше, чем на выступления U2 в 2011 году.

Музыкант написал в своем Инстаграме: "Спасибо всем и каждому, кто пришел на шоу. Осталось 12 концертов, я никогда этого не забуду".

Тур Эда Ширана Divide включает 255 концертов, при этом организаторы отказались от продажи билетов в VIP-зоны, и в среднем они стоили на 14,2% дешевле, чем на U2, у которых в туре было 110 выступлений.