Весенняя сессия парламента официально завершилась

Проработали меньше двух месяцев и ушли в отпуск. Весенняя сессия парламента официально завершилась. Хотя многие депутаты говорят, что продолжат работу и в августе.

"Отпуск проведу с семьей, с детьми и дорогими внуками. Возможно, мы поедем к моей маме. Там пробудем неделю. Готова к тому, что работать придется и во время отпуска", - поделилась депутат ДПМ Виолетта Иванов.

Другие законодатели заявили, что у них вообще нет времени на отдых.

"Не уверен, что в нынешнем году мы сможем куда-нибудь поехать. Пока у меня нет никаких планов. Ведь нам еще предстоит встретиться в августе", - отметил депутат ПСРМ Григорий Новак.

"Не знаю, к счастью или к несчастью, но отдыха не предвидится. У нас запланировано несколько мероприятий на местах, в 18-ом и 19-ом округах, а также в ряде сел", - рассказала депутат партии Шора Марина Таубер.

"У меня нет отпусков. Когда я был мэром, за 16 лет я отдохнул лишь четыре раза и то не более пяти дней. У меня сейчас очень много планов и работы", - подчеркнул депутат ДПМ Александр Ботнарь.

А вот некоторые их коллеги все же решили воспользоваться отпуском и съездить за границу.

"Большую часть августа я буду дома. Нужно провести ряд консультаций. Во второй половине месяца хотим поехать с семьей в Эстонию", - сказал депутат ПДС Дмитрий Алайба.

"Наверное, поеду повидать родителей. Возможно поеду с дочками за рубеж. Пока еще не решил, куда точно", - подытожил депутат ПДС Сергей Литвиненко.

Осенняя сессия парламента начнется в сентябре. Ранее многие эксперты и представители неправительственных организаций раскритиковали решение депутатов уйти в отпуск, поскольку они проработали меньше двух месяцев.