Автор сериала "Чернобыль" рассказал, какую сцену пришлось удалить

Американский сценарист Крэйг Мэйзин, который работал над созданием сериала "Чернобыль", рассказал о сцене, которую пришлось удалить из-за хронометража. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Речь идёт о сцене во втором эпизоде, когда персонаж Эмили Уотсон (Ульяна Хомюк) приходит к партийному работнику, а тот говорит, что никаких проблем с загрязнением воздуха радиацией нет, пишет life.

— После этого следует сцена, в которой мы видим, что он звонит по телефону и пытается заставить чиновников позволить ему отменить демонстрацию 1 Мая в Минске из-за загрязнения воздуха, но они не позволяют, — рассказал сценарист.

По его словам, сцена в сериале является абсолютно правдивой. Партработник ничего не может сделать и тоже вынужден отправиться на демонстрацию.

Мэйзин напомнил, что в Киеве и Минске 1 мая прошли демонстрации, на которые вышли люди, не подозревая о радиации в воздухе. Сценарист признался, что жалеет, что удалил эту сцену.