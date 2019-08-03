Молдавские гастарбайтеры высылают на родину меньше денег. Во втором квартале этого года объем переводов сократился почти на восемь с половиной процентов, по сравнению с тем же периодом 2018.
По данным Национального банка, чуть более 46% денег отправили из стран Европейского союза. Почти 23% составили переводы из СНГ.
Отмечается, что сократился объем денежных переводов из России. Хотя эта страна по-прежнему остается лидером трансферов. Оттуда отправили почти 68 миллионов долларов. Затем следует Израиль - почти 57 миллионов. На третьем месте Италия - оттуда перевели почти 39 миллионов долларов. Еще 24 миллиона отправили из США.
Большая часть переводов - свыше 54% - осуществляется в евро. В долларах сделали почти 42% трансферов, и почти пять процентов - в российских рублях.
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Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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РАК
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ЛЕВ
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ДЕВА
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СТРЕЛЕЦ
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День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Вероятны бытовые хлопоты.
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