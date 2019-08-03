Молдавские гастарбайтеры высылают на родину все меньше денег

Молдавские гастарбайтеры высылают на родину меньше денег. Во втором квартале этого года объем переводов сократился почти на восемь с половиной процентов, по сравнению с тем же периодом 2018.

По данным Национального банка, чуть более 46% денег отправили из стран Европейского союза. Почти 23% составили переводы из СНГ.

Отмечается, что сократился объем денежных переводов из России. Хотя эта страна по-прежнему остается лидером трансферов. Оттуда отправили почти 68 миллионов долларов. Затем следует Израиль - почти 57 миллионов. На третьем месте Италия - оттуда перевели почти 39 миллионов долларов. Еще 24 миллиона отправили из США.

Большая часть переводов - свыше 54% - осуществляется в евро. В долларах сделали почти 42% трансферов, и почти пять процентов - в российских рублях.