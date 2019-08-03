Аллергия на кунжут становится одной из самых распространенных в мире, предупреждают американские ученые. Аллергия на его семена, особенно в тяжелой смертельно опасной форме встречается все чаще. Только в США ею страдает более полутора миллиона человек, пишет Medical Xpress.
Основная опасность — в размере продукта. Кунжутные семена настолько малы, что могут попасть практически в любой продукт и его употребление сложно избежать, отмечает профессор педиатрии и медицины в Северо-западном университете доктор Ручи Гупта. Но в отличие от распространенной аллергии на молоко или яйца, которая часто развивается в раннем возрасте, аллергия на кунжут поражает детей и взрослых в одинаковой степени, пишет вести.ru.
В прошлом году мир шокировала скоропостижная смерть в самолете 15-летней дочери британского миллионера Надима Эднан-Лаперузы. Девочка купила сэндвич, спросив продавца о наличии кунжута, на который у нее была острая аллергическая реакция. На упаковке кунжут в списках ингредиентов не упоминался, в качестве видимой посыпки не использовался, и девочка съела сэндвич перед полетом. Однако кунжут содержался в тесте, из которого испекли хлеб, и девочка умерла от приступа удушья прямо на борту самолета.
Особенно осторожными должны быть пищевые аллергики, предупреждают авторы исследования, так как аллергия на кунжут нередко соседствует с аллергией на арахис, орехи, яйца и коровье молоко.
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