Валерий Лазэр: Решение продлить срок действия патентов на розничную торговлю приведет к огромным брешам в бюджете

Решение продлить срок действия патентов на розничную торговлю может привести к огромным брешам в бюджете. Об этом заявил бывший министр экономики Валерий Лазэр. Он считает эту инициативу популистской и необдуманной.

"Самая большая дыра в бюджете образовалась из-за патентов. Это давно нужно признать. С одной стороны мы отбираем те незначительные льготы, которые предоставили предпринимателям, а с другой - на три года вперед открываем дыру в бюджете. Я не могу этого понять. Давайте будем последовательны. Я понимаю, что кто-то давал обещания в ходе предвыборной кампании. Но почему меня это должно интересовать. Вы давали обещания - это ваши проблемы, меня волнует только общественный интерес", - отметил бывший министр экономики Валерий Лазэр.

Министр финансов Наталья Гаврилица проблему признает, но как решить ее не знает.

"Я знаю о расходах на налоговое администрирование, но мы правительство, которое связано предвыборными обещаниями", - заявила министр финансов Наталья Гаврилица.

Ранее Ассоциация иностранных инвесторов заявила, что нынешняя система предпринимательских патентов отрицательно сказывается на экономике страны. Она позволяет уклоняться от уплаты налогов и не декларировать доходы от торговой деятельности. Были и оговорки в отношении патентов на розничную торговлю и торговлю скоропортящимися продуктами.

"Я припоминаю один тренинг, который проводили специалисты из одной благосклонной к нам международной организации. Они сказали, что в сложные времена, когда доходы резко сокращаются, во всем нужно винить бывшее руководство страны. Говорить, что нам от них досталось очень плохое наследство", - рассказал бывший министр экономики Валерий Лазэр.

Ранее власти решили продлить срок действия патентов на три года - до конца 2022-го. Торговля по патентам разрешена на рынках и в других местах, авторизованных местными властями. По официальным данным, в Молдове по патентам на розничную торговлю работают более девяти тысяч предпринимателей.