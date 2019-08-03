Аномальная жара в Европе, побившая все рекорды, вызвана изменениями климата, которые возникли из-за человеческой деятельности.
К такому выводу пришли ученые из Всемирной службы погоды, пишет Вести-UA со ссылкой на AFP. Предполагается, что столбики термометров в будущем поднимутся еще выше.
"Если бы климат не менялся, температура во всех местностях была бы на 1,5-3 градуса по Цельсию ниже", – сказано в исследовании.
Отмечается, что глобальное потепление увеличило вероятность возникновения июльской жары в некоторых странах в 10-100 раз по сравнению с расчетами компьютерного моделирования.
При этом, исследователи отметили, что если бы на климат не влиял антропогенный фактор, температурные рекорды, от которых страдает, в частности, север Европы, фиксировались бы раз в 1000 лет.
Во Всемирной службе погоды определили пять самых жарких сезонов XXI века – в 2018, 2016, 2010 2003 и 2002 годах. Теперь же, по словам ученых, Европу ждет ежегодная адская жара.
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