В Старом Оргееве прошел марафон Dragonul de Aur

Более 400 любителей бега приняли участие в марафоне Dragonul de Aur, который организовали в Старом Оргееве. Им на выбор предложили три дистанции - на 14, 22 и 44 километра. И даже дождь не смог нарушить планы организаторов и участников.

Михаела Ботнарь финишировала первой среди женщин в дистанции на 14 километров. Ей понадобилось чуть более часа.

"Ближе к финишу я чувствовала, что больше не могу бежать, хотела перейти на шаг. Приятно было видеть, что меня поддерживают. Приятно сознавать, что усилия и тренировки не прошли даром, и меня так никто не смог обойти до самого финиша", - поделилась участница забега Михаела Ботнарь.

На дистанции в 44 километра победителем стал Ион Крэчун. Тренер по вольной борьбе уже три года участвует в подобных забегах. В планах у него участие в Олимпийских играх.

"Было трудней чем обычно, но когда я преодолел психологический барьер, оставалось просто не сойти с дистанции и преодолеть чуть больше, чем обычно", - отметил участник забега Ион Крэчун

Организаторы говорят, цель забега - продвижение здорового образа жизни.

"Соревнование проходят в красивейших местах: через кодры и сады, мимо скалистых берегов живописной реки. Для этого региона Европы забег уникален", - рассказал организатор Юлиан Берку.

Организовали забег Dragonul de Aur в третий раз. Всем участникам вручили памятные сувениры, а победителям - дипломы и медали.