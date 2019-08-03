В результате сильного ливня в Одессе улицы города оказались затоплены.
Так, в центре Одессы, на Карантинном спуске, поток воды снес десяток припаркованных авто, развернул ливневый коллектор и сорвал асфальтовое покрытие, передает segodnya.ua
Затоплены улицы Балковская, Среднефонтанская, Приморская, Привоз и Аркадия. В районе Пересыпи сорвало люки.
Из-за непогоды повалены деревья, а под Одессой местные жители видели смерч. На многих улицах уровень воды достает бамперов автомобилей. Пешеходы переходят улицы вброд по колено в воде. Из-за непогоды Одессу сковали пробки.
Синоптики прогнозируют, что погода продолжит ухудшаться, ожидаются дожди с градом. Скорость ветра возрастет до 15-20 метров в секунду с порывами до 25 метров.
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ОВЕН
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День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вероятны бытовые хлопоты.
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Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Выгодно покупать валюту.
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День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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ДЕВА
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ВЕСЫ
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День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Будьте осторожны с самолетом.
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Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Удачный день для людей творческих профессий.
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КОЗЕРОГ
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День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Вероятны бытовые хлопоты.
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