Жители Карпинен отвоевали больницу: Власти возобновят финансирование медучреждения

Отвоевали больницу. Власти решили возобновить финансирование медучреждения в селе Карпинены Хынчештского района. И хотя еще несколько дней назад министр здравоохранения Алла Немеренко заявляла в парламенте, что это нецелесообразно, сейчас она изменила точку зрения.

"Я даже не знала точно, где находятся Карпинены и прежде, чем принять решение о закрытии больницы, попросила представить мне все документы. Я не нарушу закона, и если больница не соответствует требованиям аккредитации, она представляет угрозу для жизни пациентов", - заявила министр здравоохранения Алла Немеренко.

Ранее Немеренко утверждала, что больница продолжала работу в течение стольких лет лишь из-за того, что на министров оказывали давление. После того, как проблему осветил наш телеканал, глава здравоохранения решила лично посетить медучреждение в Карпиненах. И в итоге заявила, что больницу закрывать не будут.

Мэр села отметил, что привел несколько веских аргументов в пользу работы медучреждения.

"Госпожа министр обещала помочь нам продлить контракт на финансирование за счет Национальной компании медицинского страхования. Думаю, мы смогли убедить ее в том, что в этой больнице не все так плохо, как она думала и говорила раньше", - мэр села Карпинены Ион Кэрпиняну.

Несколько дней назад Национальная компания медицинского страхования решила прекратить финансирование больницы из-за того, что у нее отозвали аккредитацию. Эта новость вызвала широкий резонанс. Ведь больница в Карпиненах обслуживает жителей 13 населенных пунктов. Некоторые сельчане лично выразило свое недовольство по этому поводу министру здравоохранения.