Столичная мэрия выделила 900 тысяч леев на ремонт дороги, ведущей к дому президента

900 тысяч леев на ремонт дороги, ведущей к дому президента. Деньги на восстановление дорожного покрытия в полторы тысячи квадратных метров претуре Буюкан выделила столичная мэрия. Между тем, претор сектора говорит, что ремонт запланировали давно, и он никак не связан с тем, что дорога ведет к дому Игоря Додона.

"Это позор для Кишинёва в целом, и для Буюкан в частности, что в центре города не заасфальтированы дороги. Улицы Александру Ксенопол и Василе Коробан были из щебня. Последние десять лет их каждый год вносили в план ремонта", - заявил претор Буюкан Вадим Брынзанюк.

А местные жители говорят, что такое совпадение вряд ли можно назвать случайностью, ведь на других улицах ремонт так не сделали.

"До того места, где ездят их машины, дорога хорошая, а дальше, выходит, людей нет".

"Что это за дороги? Отремонтировали участок, а там дальше не делали ничего 35 лет. Посмотрите, какие там ямы".

А некоторые горожане отметили, пока мэрия ремонтирует второстепенные улицы, главная дорога Буюкан - улица Иона Крянгэ - оставляет желать лучшего.

Претор Буюкан пообещал, что улицу Крянгэ восстановят до конца года.