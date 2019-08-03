Один ребенок скончался, еще четверо находятся в критическом состоянии в больнице. Их минувшим вечером сбил на машине пьяный водитель. Произошла авария в селе Дезгинжа в Гагаузии. Пострадавшим детям от восьми до 12 лет.
Местные жители шокированы случившимся.
Как говорит мэр села, ссылаясь на очевидцев, водитель превысил скорость.
Водителя задержали. Выяснилось, что он превысил допустимую норму алкоголя в пять раз. К тому же, он сел за руль без прав.
Если водителя признают виновным, ему грозит тюремный срок.
Комментарии
- Столичная мэрия выделила 900 тысяч леев на ремонт дороги, ведущей к дому президента
- Ударил тростью по голове: 77-летнего жителя Фалешт подозревают в убийстве супруги
- В Гагаузии пьяный водитель сбил пятерых детей
- Спасатели нашли тело 13-летней девочки, которую унесло течение реки Прут
- В Каушанском районе в ДТП погибли два человека
- ДТП в Трушенах: автомобиль врезался в дорожный каток
- В ДТП в Румынии погибли двое граждан Молдовы, еще семеро пострадали. ВИДЕО
- Трагедия в Рышканском районе: 11-летнюю девочку на велосипеде насмерть сбила машина
- В Кишиневе 4-летняя девочка разбилась насмерть, выпав из окна
- Взрыв в Криулянах: один ребёнок погиб, у второго - серьезные травмы
- Подробности ДТП в Гагаузии: один ребенок погиб, еще четверо в критическом состоянии в больнице
- Эксперты объяснили, какая часть яблока самая полезная
- Столичная мэрия выделила 900 тысяч леев на ремонт дороги, ведущей к дому президента
- Жители Карпинен отвоевали больницу: Власти возобновят финансирование медучреждения
- Мощный ливень затопил Одессу: вода сносила автомобили. ФОТО
- Врачи назвали главные признаки забитых артерий
- Илан Шор покинул Молдову при содействии таможенников, пограничников и представителей Avia Invest: прокуратура возбудила уголовное дело
- Европу "сожжет" аномальная жара: появился пугающий прогноз от климатологов
- Ученые сняли на видео акулу-монстра величиной с подводную лодку
- Жители Новоаненского района заблокировали дорогу в знак протеста
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вероятны бытовые хлопоты.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Выгодно покупать валюту.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Будьте осторожны с самолетом.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Удачный день для людей творческих профессий.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Повысится Ваша деловая активность.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Вероятны бытовые хлопоты.
|Banca Nationala a Moldovei