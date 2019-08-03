Подробности ДТП в Гагаузии: один ребенок погиб, еще четверо в критическом состоянии в больнице

Один ребенок скончался, еще четверо находятся в критическом состоянии в больнице. Их минувшим вечером сбил на машине пьяный водитель. Произошла авария в селе Дезгинжа в Гагаузии. Пострадавшим детям от восьми до 12 лет.

Местные жители шокированы случившимся. Как говорит мэр села, ссылаясь на очевидцев, водитель превысил скорость. Водителя задержали. Выяснилось, что он превысил допустимую норму алкоголя в пять раз. К тому же, он сел за руль без прав. Если водителя признают виновным, ему грозит тюремный срок.

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