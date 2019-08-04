В результате стрельбы в Техасе погибли 20 человек

В результате вооруженного нападения у торгового центра в городе Эль-Пасо, штат Техас, погибли 20 человек в возрасте от двух до 83 лет. Об этом сообщил представитель полиции Эль-Пасо Роберт Гомес в субботу, 3 августа.

Еще более 20 человек пострадали. Они находятся в клиниках города, сообщают американские СМИ.



В связи со стрельбой в Эль-Пасо полиция задержала 21-летнего мужчину. Он предположительно использовал АК-47, передает Корреспондент.

По данным полиции, Патрик Крузиос перед тем как устроить стрельбу в торговом центре опубликовал манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в мечети в Новой Зеландии.

Дело о стрельбе будет рассматриваться как преступление на почве ненависти.