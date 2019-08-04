Восстановить украденный или утерянный паспорт теперь будет дороже

Чтобы получить удостоверение личности вместо того, которое объявлено утерянным или украденным, гражданин Республики Молдова должен будет заплатить больше, чем за ту же услугу, которая будет оказана в случае истечения срока действия удостоверяющего личность документа или при первичном оформлении. Агентство публичных услуг объясняет эту разницу более высокими расходами, понесенными в первом случае.

"Технологическая карта для выдачи удостоверения личности вместо утерянного или украденного содержит больше действий, чем в случае выдачи удостоверения личности по другим причинам. Следовательно, расходы на выдачу удостоверения личности в первом случае также выше", - говорится в сообщении Агентства публичных услуг.



Недифференцированный тариф в размере 130 леев сохраняется только в случае выдачи документа в течение 30 дней, сообщает IPN.

"Для 30-дневного базового срока был установлен недооцененный тариф, который ниже фактических расходов, понесенных учреждением при предоставлении данной услуги. В случае других сроков выполнения услуги, более короткие, тарифы были рассчитаны на основе технологических карт и фактических затрат", - отмечается в ответе АПУ.



Различия в тарифах в зависимости от срока выдачи удостоверения личности следующие: 15 дней - 200 леев против 300 лей (украденное или утерянное удостоверение личности); 5 дней - 390 леев против 590 леев; 24 часа - 520 леев против 780 леев. Выдача удостоверения личности в день обращения стоит 650 леев против 980 леев (украденное или утерянное удостоверение личности).



Агентство публичных услуг отметило, что оно работает над проектом новой Номенклатуры предоставляемых услуг и их тарифов, предусматривая перерасчет всех тарифов.





