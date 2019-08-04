Француз на летающей доске добрался до Англии

Французский инженер Франки Запата все-таки пересек Ла-Манш на летающей доске.

35 километров маршрута изобретатель преодолел за 24 минуты, стартовав с пляжа близ французской коммуны Сангатт под аплодисменты своих поклонников в 8.15 по Москве. А в середине пути успешно приземлился для дозаправки на размещенную в проливе платформу. В 9.39 он опустился на землю на английском берегу близ города Сент-Маргарет Бэй, пишет Вести.ru.

Выполнить задачу удалось лишь со второй попытки. Ранее сообщалось, что французский инженер планирует пересечь Ла-Манш на летающей доске с пятью реактивными двигателями. Необычное транспортное средство Flyboard Air ("летающая доска"), способно развивать скорость до 195 километров в час. Двигатели работают на авиационном керосине и в обычных условиях запаса топлива хватает на семь минут. Платформа может использоваться на высоте до 3 — 3,5 км.

14 июля Запата совершил демонстрационный полет над военным парадом в честь Дня взятия Бастилии. 25 июля в день 100-летия перелета через Ла-Манш на самолете Запата не смог приземлиться на дозаправочную платформу из-за сильной качки и упал в воду. В этот раз площадь платформы была увеличена, что позволило удачно совершить дозаправку и продолжить полет.

По словам Запаты, источником вдохновения для него послужил подвиг французского изобретателя и авиатора Луи Блерио, который 25 июля 1909 года стал первым пилотом, перелетевшим через Ла-Манш. На преодоление пути в 37 км у него ушло 37 минут.