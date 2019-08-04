Киану Ривз удивил соцсети ирокезом и бородой

В Сети появились фотографии голливудского актера Киану Ривз, на которых он предстал в необычном образе с ирокезом, окладистой бородой и оголенным животом.

Поклонники артиста с восхищением отреагировали на перевоплощение Ривза. Фанаты оставили в комментариях под его фото множество восторженных комментариев, передает Корреспондент.

"Я поддерживаю новый стиль викинга-серфингиста", - написала @hatariodyr.

"Честно, кто из нас не проходил через эту фазу "пушистого могавка, гигантской бороды и полутопика"?" — спросил @captaingauthier.

Некоторые пользователи отметили, что, скорее всего, прическа и борода актера ненастоящие.

В данный момент актер снимается в продолжении американской научно-фантастической комедии 1989 года Невероятные приключения Билла и Теда.

В комедии про Билла и Теда Киану Ривз исполняет роль Теда. Первый фильм с его участием - Невероятные приключения Билла и Теда" вышел в 1989 году. Вторую часть - Фальшивое путешествие Билла и Теда показали на больших экранах в 1991-м. Выход третьей запланирован на 2020 год.

В продолжении серии старые друзья Билл и Тед будут путешествовать во времени для поиска вдохновения и спасения человечества.