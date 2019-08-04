В Румынии уволили министра за комментарий об убийстве подростка

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ уволила министра образования Екатерину Андронеску из-за ее "глубоко неправильных" комментариев по поводу дела о похищении и убийстве 15-летней Александры Мецешану. Об этом говорится в заявлении на странице Дэнчилэ в Facebook.

В телевизионном интервью на этой неделе Андронеску сказала, что ее учили "не садиться в машины с незнакомцами", передает Корреспонднт.

"Это заявление от госпожи Андронеску показывает отсутствие понимания - в частности, дела Каракала и, в целом, как мы должны защищать наших детей от похищений, агрессии, жестокого обращения и торговли людьми. Это позиция без ответственности, которая не отражает позицию правительства", - заявила Дэнчилэ.

Она также заявила, что любые подобные заявления от членов правительства "будут теперь наказываться таким же образом".

Несколькими днями ранее глава МВД Румынии Николае Мога подал в отставку через шесть дней после назначения на должность на фоне резонансного дела об убийствах девушек-подростков.

Напомним, ранее из-за резонансного убийства девочки, которая трижды звонила в службу спасения, уволили главу полиции. По телефону она утверждала, что ее избил и изнасиловал мужчина, который подобрал ее по дороге, когда она добиралась автостопом.

Позже местные СМИ сообщили, что убийца задержан и арестован. Во время обыска среди бетонных конструкций, металлических бочек и заполненных водой ям сотрудники правоохранительных органов обнаружили сгоревшие останки как минимум четырех человеческих трупов. Александра (15 лет) и Михаела (19 лет) стали последними жертвами 57-летнего автомеханика по имени Георге Динкэ.