На место инцидента прибыли машины скорой помощи. Стрелков могло быть двое, пишет Корреспондент.

Полиция ищет нападавшего и просит жителей не находиться в районе проведения операции.

Это второй случай стрельбы в США за сутки: ранее в результате нападения на торговый центр Walmart в Эль-Пасо (штат Техас) погибли 20 человек, 26 ранены, многие из них находятся в тяжелом состоянии в больницах. Полиция задержала стрелка, им оказался 21-летний белый американец Патрик Крузиос.

#BREAKING: Just getting on scene in Oregon District. Dozens of police here. Working to confirm numbers and conditions on those shot. @dayton247now pic.twitter.com/hKtaoLTJpN