В Кагульском районе подтвердили два новых случая африканской чумы свиней

Еще два случая свиной чумы подтвердились в сёлах Крихана-Веке и Бурлачены Кагульского района.

По данным Национального агентства продовольственной безопасности, в Крихана-Веке вирус обнаружили у трех свиней в одном из хозяйств, там пришлось забить еще 18 животных.

Власти установили санитарную зону и проверяют остальных животных.

До сих пор в стране выявлено пять вспышек свиной чумы в двух районах. Четыре - в Кагульском районе, один - в Ниспоренском.