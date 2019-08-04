По Одесской области пронеслись смерчи. ВИДЕО

Шторм принес в Одесскую область не только ветер и дождь, но и смерч.

В субботу, 3 августа, его наблюдали дважды - утром в курортной зоне возле Приморского. Там отдыхающие четко видели вдали темный столб воронки, который засасывает все в себя.

В Сети начали появляться многочисленные видео с природным явлением.