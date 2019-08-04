В госбюджете с января по июль зарегистрировали доходов почти на десять миллиардов леев

На миллиард леев больше собрали в госказну за семь месяцев текущего года по сравнению с тем же периодом 2018-ого. По данным Налоговой службы, всего в национальный публичный бюджет за этот период поступило 22 миллиарда леев.

В госбюджете с января по июль зарегистрировали доходов почти на десять миллиардов леев, на 2% больше, чем в 2018-ом. Поступления в бюджет социального страхования увеличились на более чем 5% и составили 7,6 млрд леев. Наибольший рост показали отчисления в бюджет обязательного медицинского страхования - почти 20%. За семь месяцев этот фонд пополнился почти на 3 млрд леев. В местные бюджеты перечислили примерно столько же, сколько и в прошлом году. Цифра составила примерно два миллиарда 600 миллионов леев.

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