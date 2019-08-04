Православные христиане отмечают праздник Марии Магдалены и Святого Фоки

Православные христиане отмечают сегодня праздник равноапостольной Марии Магдалены и святого мученика Фоки. Марию Магдалену почитают как грешницу, обратившуюся ко Христу и подавшую пример многим язычникам. А Святой Фока принял смерть во имя своей веры.

Мария Магдалена в Евангелии от Луки упоминается как первая женщина, которую исцелил Иисус Христос. Она стала ученицей Спасителя и сопровождала его повсюду. Еще 10 лет Мария Магдалена прожила в Эфесе, сопровождая Иоанна Богослова.

Сегодня же отмечается праздник великомученика Фоки. Старики говорят, что Фока наказывает огнем, жарой и градом, если праздник не соблюдается со всей строгостью. В этот день нельзя работать, зажигать огонь и печь хлеб. В Молдове более 120 тысяч женщин носят имя Марии, И примерно тысяча тристо - Магдалены.