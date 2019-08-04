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Фермер из Яловенского района выращивает 130 сортов томатов. ФОТО
// фото: publika.md
12:43, 04 Aug 2019
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130 сортов томатов выращивают в селе Чигирлены Яловенского района. Фермер Марианна Шеремет экспериментирует с морозостойкими культурами и наблюдает, как семена этих растений адаптируются в нашем климате.

"Семена из разных стран, США, Франции, Бельгии, Украины. Некоторые не приживаются, но мы стараемся подбирать сорта из климата, похожего на наш или даже еще более засушливого", - рассказала фермер Марианна Шеремет.

Женщина говорит, что новые сорта выращивает только в естественных условиях - на открытом грунте, без опрыскивания и дополнительного полива.

"Это обычные семена. Рассаду закалили с самого начала. То есть, не выращиваем ее в теплице, в стерильных условиях. Единственное, что эти растения получают - это дождь, а если появляются проблемы, и если я успеваю, делаю им крапивный чай, который укрепляет томаты", - отметила Марианна Шеремет.

Только в огороде Марианны пока растут двухцветные и синие помидоры. Сорт привезли из США. Для того, чтобы не допустить перекрестного опыления и потери специфики сорта, фермер прикрывает цветущие растения тканью.

"При наличии лишь одного или двух растений прикрываем тканью, либо накрываем такими мешочками, которые отделяют только часть, предназначенную для семян", - поделилась Шеремет.

К Марианне Шеремет часто приезжают посетители, которые хотят больше узнать о новых сортах помидоров и купить их.

"Когда мы дома, в любое время принимаем гостей. Объясняем нашу работу, идею огорода, экологические методы. И, конечно, они могут купить интересующие их семена", - сказала Марианна Шеремет.

Распродажу семян Марианна Шеремет устраивает каждую весну. 25 семян стоят около десяти леев, наиболее редкие сорта - 15 леев.

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Фото: publika.md




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