Прошедший накануне ливень затопил четыре южных района страны

Сильнейшие ливни прошли накануне на юге страны. Житель села Казаклия района Чадыр-Лунга разместил в соцсетях видео затопленных улиц.

Пострадали и многие населенные пункты в Кагульском, Леовском, Кантемирском и Тараклийском районах. Помощь спасателей понадобилась в 20 случаях. Откачивали воду из огородов и погребов.

Синоптики говорят, что грозовые дожди могут пройти и сегодня. Завтра осадки ожидаются только на севере.