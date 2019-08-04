Стрельба в Огайо: десять погибших, 16 раненых

В американском городе Дейтон (штат Огайо) десять человек погибли в результате стрельбы. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщила местная полиция в своем микроблоге Twitter.

Еще 16 человек ранены. В полиции уточили, что нападавший также в числе погибших, передает Корреспондент.

По информации очевидцев, инцидент произошел в одном из баров района Орегон. На месте ЧП работают сотрудники ФБР.

Напомним, это второй случай стрельбы в США за сутки: ранее в результате нападения на торговый центр Walmart в Эль-Пасо (штат Техас) погибли 20 человек, 26 ранены, многие из них находятся в тяжелом состоянии в больницах.