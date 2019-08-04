Шоколад с кленовым сиропом, сладости из семян чиа и коктейли из фруктов и петрушки. Такие десерты были представлены на специализированной ярмарке эко-продуктов, которую организовали в столице. Здесь же проводили и мастер-классы.
Дорина Туркулец-Кихай занялась производством эко-сладостей после того, как у нее диагностировали аутоиммунное заболевание. А позже она узнала, что у одного из ее сыновей аллергия на некоторые продукты.
"Мы живем во времена, когда прогрессируют такие болезни как диабет, сердечные патологии и другие. Думаю, нам вовсе стоит отказаться от сахара, ведь его можно заменить на стевию, мед", - отметила кондитер Дорина Туркулец-Кихай.
При изготовлении сладостей Дорина использует несколько ингредиентов.
"Два базовых ингредиента: масло какао и порошок красного сандала. Масло какао питает организм и предупреждает появление морщин, а порошок сандала, потому что само какао выводит кальций из организма", - подчеркнула Дорина Туркулец-Кихай.
Необычные десерты пришлись по душе маленьким посетителям.
"Мама делает мне сладости с корицей и абрикосами. Мне они нравятся даже больше, чем шоколад".
Многие покупатели отметили широкий выбор товаров.
"Я уже давно отказалась от сахара, потому что нынешний сахар по качеству отличается от того, что был раньше. И он очень вреден для организма. Было бы неплохо снизить потребление сахара".
"Я заменила его сухофруктами. Я сама их сушу. Особенно сейчас, когда сезон, у нас каждый день есть сухофрукты".
Между тем, десерты ручной работы без сахара - удовольствие не из дешевых. Одна такая плитка шоколада стоит минимум 170 леев.
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День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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