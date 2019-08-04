Принц Гарри трогательно поздравил жену с днём рождения

Бывшая голливудская актриса, а ныне герцогиня Суссекская Меган отмечает сегодня свой 38-й день рождения. По этому случаю к ней с трогательным посланием обратился супруг принц Гарри.

— С днём рождения мою потрясающую жену. Спасибо, что присоединилась ко мне в этом приключении! С любовью, Гарри, — написал 34-летний британский принц в "Инстаграме", передает life.

Меган Маркл отмечает уже второй день рождения в статусе королевской особы. В мае 2018 года она обвенчалась с принцем Гарри в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. Спустя менее чем полгода после свадьбы стало известно, что герцог и герцогиня Суссекские готовятся стать родителями. 6 мая у них родился первенец.