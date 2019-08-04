Диаспора не забывает свои корни и продолжает инвестировать в родные села, где хочет реализовать различные социальные и экологические проекты. Светлана и Виталий Киперь уже много лет работают в Ирландии. Год назад с другими представителями диаспоры они высадили в селе Делакэу на десяти гектарах деревья акации. Супруги надеются, что вернутся в Молдову и займутся пчеловодством.
Это небольшая сумма, всего 200 евро, чтобы высадить лес. Мы все понемногу вкладываем в будущее, кто как может. На гранты Молдову не поднять, через два-три года вернемся и сами будем работать здесь. Хотим, чтобы процесс пошел.
"Скинулись, собрали 285 евро. Остальное уже сделали ребята на месте. Они приложили большие усилия и высадили эти девять гектаров. Я этому очень рад и надеюсь, что приеду как-нибудь сюда отдохнуть", - отметил представитель диаспоры в Германии Ион Меленчук.
Ольга Митителу работает учительницей начальных классов в школе румынского города Клуж уже девять лет. В родном селе она хочет открыть летнюю школу, чтобы и местные дети обучались, как в Румынии.
"Всё-таки вместе мы можем творить добрые дела. Я подумала, что было бы, если бы мы собрали детей и остались здесь вместе. Знакомимся, обсуждаем, общаемся, читаем хорошие книги. Я чётко наметила, что надо в первую очередь вложиться в образование, чтобы было кому поднимать общество, страну", - заявила представитель диаспоры в Румынии Ольга Митителу.
Благодаря диаспоре в Делакэу построили детскую площадку и отремонтировали Дом культуры.
"Мы очень довольны, что диаспора поддерживает нас. Они внесли деньги, может не так уж и много, но Дом культуры сегодня действует. Заменили окна, двери, отремонтировали два кабинета", - поделилась основатель Delacău Dor Светлана Павалой.
Мэр села Георгий Рябов говорит, что вклад работающих за рубежом в развитие проектов, особенно социальных и культурных, важен, так как значительная часть средств, которые выделяет государство, идёт на развитие инфраструктуры.
"В бюджете 2019 года до 31 декабря надо провести уличное освещение, около 12 километров. Надо завершить строительство сельскохозяйственного рынка, отремонтировать крышу дома культуры. То есть, работы очень много. Ясно, что нельзя охватить все, но такая помощь диаспоры приветствуется, только с их помощью наше село будет процветать", - подытожил мэр села Делакэу Георгий Рябов.
В селе Делакэу зарегистрированы две тысячи человек, половина из них работает за границей. По данным официальной статистики, за рубежом трудятся более миллиона граждан Молдовы.
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