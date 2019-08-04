Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Японии

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Японии. Толчки зафиксированы на юго-востоке азиатской страны. Островному государству цунами не угрожает.

Колебания засекли 4 августа 2019 года. Очаг стихии залегал на глубине 50 км, говорится в сообщении Главного метеорологического агентства Японии. О разрушениях и пострадавших информации нет, пишет news.ru.

Толчки силой до пяти баллов ощущались в префектурах Мияги и Фукусима. В столице — до трёх баллов.