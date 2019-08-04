Учёные рассказали, что категорически нельзя есть на ночь

Эксперты назвали наихудшие варианты ночного перекуса. По их словам, для того чтобы не набрать лишние килограммы, стоит избегать употребления перед сном жареных блюд.

Как рассказали медики, в них содержатся канцерогены, которые провоцируют развитие онкологических заболеваний. Также лучше не наедаться мяса перед сном. Белковые продукты стоит употреблять до 20:00. Так они будут лучше перевариваться и не будут перегружать желудок и поджелудочную железу. Стоит избегать бобовых и шоколада, пишет news.ru.

Острая пища, по словам учёных, также не является лучшим вариантом ночного перекуса, она заставит желудочно-кишечный тракт работать всю ночь, что негативно скажется на работе организма в целом. Лучшим перекусом признаны фрукты. Их можно без опасений есть перед сном, однако стоит исключить употребление на ночь яблок. Заменить их всегда можно апельсинами или киви.