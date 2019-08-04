В сентябре у британских депутатов будет возможность помешать выходу из Европейского Союза без соглашения. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Представитель оппозиционной Лейбористской партии Джон Эшворт заявил, что для реализации Brexit без соглашения правительство должно провести соответствующее предложение через парламент, пишет УНИАН.
"Когда в сентябре парламент вернется, у нас появятся возможности остановить вариант без соглашения. Правительству придется выдвинуть соответствующее законодательство, чтобы подготовиться к такому выходу, который они хотят. И мы будем использовать все доступные нам в парламенте средства ... и будем работать, чтобы не допустить "жестокого" Brexit", - сказал Эшворт.
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