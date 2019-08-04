60-летний американский актер Кевин Спейси зачитал поэму «Боксер» в Национальном музее Рима. Это стало его первым публичным выступлением после того, как с актера сняли обвинения в сексуальных домогательствах.
Как сообщает Daily Beast, Спейси выступал возле античной статуи «Кулачный боец», читая произведение итальянского поэта Габриэле Тинти (Gabriele Tinti) «Боксер», посвященное уставшему и сломленному бойцу, передает УНИАН.
Обвинения в свой адрес актер не комментировал.
Напомним, 18 июля прокуроры штата Массачусетс сняли с актера Кевина Спейси обвинения в сексуальных домогательствах.
Скандал вокруг Кевина Спейси разгорелся в октябре 2017 года. Тогда актёр Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, которые имели место около 30 лет назад, когда последнему было 14 лет. Сам Спейси заявил, что не помнит такого случая, но принес Рэппу свои извинения.
Позже Спейси объявил о своей гомосексуальной ориентации. Вскоре аналогичные обвинения против него выдвинули ещё десятки человек.
После этого компания Netflix прекратила сотрудничество со Спейси в сериале "Карточный домик", ему также отказались вручать премию "Эмми", а из фильма "Все деньги мира" вырезали сцены с его участием и пересняли с другим актёром. Кевин Спейси снялся в десятках фильмов. Он дважды становился лауреатом премии "Оскар".
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