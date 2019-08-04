Актриса Кара Делевинь тайно вышла замуж за свою подругу

Британская актриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон. Об этом сообщает The Sun.

Церемония прошла в Лас-Вегасе. В качестве гостей в часовне присутствовали актрисы Шарлиз Терон и Софи Тернер, а также музыканты братья Джонас, пишет РИА Новости.

Обе невесты были одеты в черное.

"Они были уверены в том, что делают. <…> Они хотели, чтобы все было просто, тихо и спокойно", — рассказал владелец часовни.

Кара Делевинь и Эшли Бенсон, известная по роли в сериале "Милые обманщицы", публично заявили о романе в июне этого года. Актрисы вместе снимались в картине Алекса Росса Перри "Ее запах", вышедшей в 2018 году.