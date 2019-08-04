О задержании сообщил заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин. По его словам, помогли правоохранителям задержать злоумышленницу обычные граждане, сообщает 24tv.ua.

Относительно деталей задержания и розыска горе-матери Аброськин их пока не обнародовал.

В конце июня в Черновцах прохожие обнаружили красный чемодан. В нем лежало тело мертвого 3-летнего мальчика, но на его теле не было следов насильственной смерти. По результатам судебно-медицинской экспертизы, ребенок умер в результате приступа бронхиальной астмы. Кроме того, специалисты выяснили, что мальчик умер за несколько дней до того, как нашли его тело.

Что касается Анны Пилявский, то женщина переехала в Черновцы. Там ее подозревали в совершении ряда краж, в том числе и у собственных родственников. В Черновцах она снимала комнату в частном хозяйстве. Отец ребенка в настоящее время отбывает наказание за совершение имущественного преступления.



