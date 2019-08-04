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Под Одессой 25 детей отправились в поход и оказались в ловушке из-за непогоды
// фото: od.dsns.gov.ua
17:06, 04 Aug 2019
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В Одесской области заложниками непогоды стали 25 детей, отправившихся в поход к Днестровскому лиману.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, минувшей ночью в Белгород-Днестровском районе полицейские совместно со спасателями освобождали из водяного плена юных спортсменов.

«Из-за мощного ливня заложниками непогоды стали 25 воспитанников детской юношеской спортивной школы, которые в сопровождении тренеров отправились в поход и разбили палаточный городок недалеко от Днестровского лимана в районе села Южное», - говорится в сообщении.

Правоохранители вместе с родителями некоторых детей вывезли всех в безопасное место. К счастью, никто не пострадал.

Кроме того, на автодороге Арциз – Плоцк в районе города Арциз на обочину ливнем смыло рейсовый автобус, в котором находилось около 20 человек. Следственно-оперативная группа местного отдела полиции, возвращавшаяся с другого вызова, вывела пассажиров из автобуса и вызвала на место работников ГСЧС.

Сейчас ликвидация последствий непогоды продолжается.

В полицейском главке развернута работа ситуационного центра, в тесном взаимодействии с ГСЧС осуществляется мониторинг обстановки по области, чтобы в случае необходимости своевременно оказать помощь тем, кто в ней нуждается.

В региональном главке ГСЧС отметили, что спасатели более 20 раз выезжали на вызовы, связанные с непогодой. Из затопленных домов откачаны сотни кубометров воды, из воды вытянуты десятки автомобилей с людьми, в том числе с детьми.




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