В разгар сезона молдавские овощи и фрукты стоят втрое дороже, чем в прошлом году

В разгар сезона овощи и фрукты на рынках страны стоят втрое дороже, чем в прошлом году. Отечественные персики и помидоры стоят как килограмм бананов. Подорожали также кабачки, яблоки и морковь.

Килограмм томатов стоит до 35 леев, а в прошлом году в это время их можно купить за пять леев. Продавцы оправдываясь, винить во всем капризную погоду последних недель.

За килограмм огурцов просят 25 леев, а в прошлом году они стоили всего пять. Кабачки вообще в пять раз дороже.

Персики в этом году крупные, сладкие и в два раза дороже. 15 леев против семи-восьми в прошлом году.

Яблоки на рынках стоят 10 леев за килограмм, вдвое больше, чем год назад. А слива в этом году не уродилась.

В Министерстве сельского хозяйства говорят, что цены на овощи и фрукты взлетели из-за непогоды. Почти 6 тысяч гектаров посевов пострадали в этом сезоне от проливных дождей и града.