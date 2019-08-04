В Забричанском монастыре отметили день святого покровителя и свое 20-летие

В Забричанском монастыре Единецкого района отметили день святого покровителя и свое 20-летие. 50 священников из Румынии, Украины и Молдовы отслужили литургию, на которую пришли десятки прихожан.

Многие преодолели сотни километров до монастыря, где хранится чудотворная икона. Супруги Пэтрэучану с тремя детьми приехали из Румынии.

"Здесь спокойно, очень гостеприимные люди. Впервые приезжаем со всеми тремя детьми. Очень красиво, надеемся, все причастимся сегодня".

Прихожане присутствовали на святой литургии, затем вместе с духовенством сели за праздничный стол.

Главная достопримечательность монастыря - чудотворная икона.

"Чудотворную икону Богородицы привезли с горы Афон. Говорят, она творит чудеса для тех, кто верит в нее и молится".

Забричанский монастырь начали строить 20 лет назад восемь братьев. Благоустройством занимаются до сих пор.

"Мы сейчас расписываем здание. Мы начали в прошлом году и алтарь уже расписали. Сейчас работаем над куполом. Это сложный и дорогостоящий процесс, поэтому займет несколько лет. Трапезная готова, несколько келий для братьев, новая впечатляющая библиотека, будущий музей, мастерские, где братья проводят время", - рассказал иеромонах Дормидонт.

Прихожане, которые приезжают в монастырь, могут здесь переночевать.

"У нашего монастыря - самые большие возможности размещения в Молдове. Проживание и питание бесплатное. Ежегодно мы бесплатно кормим обедами более 10 000 человек", - добавил иеромонах Дормидонт.