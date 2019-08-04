Проливной дождь размыл дороги в Кишиневе

Незавершенный ремонт сетей водоснабжения создал немало проблем водителям и пешеходам. Проливные дожди, которые прошли накануне вечером, наполнили водой столицу. Бурными потоками размыло дороги. Участок улицы Друмул Скиноасей практически полностью разрушен.

Такая же проблема по улице Николая Тестемицану. А на улице Иона Крянгэ словно и не было капитального ремонта. На дорогах ямы и грязь, а водостоки забиты ветками.

В Apă-Canal Chişinău говорят, что дороги заделают только после того, как полностью завершат ремонт сетей.

"Мы восстанавливаем сети водоснабжения согласно договоренностям с ЕБРР и Европейским инвестиционным банком. Асфальт уложим, когда все закончим. Пока же наши рабочие только приведут в порядок зоны, которые размыло дождями", - заявила пресс-секретарь Apă-Canal Chişinău Надежда Фотеску.