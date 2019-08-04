Под Одессой задержали гражданина Молдовы, разыскиваемого Интерполом

В Болградском районе задержан гражданин Молдовы, который находился в международном розыске.

Как сообщает «УНН», ссылаясь на источники в Нацполиции Украины, мужчина 1981 года рождения был объявлен в розыск правоохранительными органами Молдовы, передает odessa.net.ua

В розыск его объявили за похищение и убийство человека,

Сейчас решается вопрос об экстрадиции преступника в Молдову.