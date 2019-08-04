Сеть озадачена очередной оптической иллюзией

Среднестатистический человек чаще всего полагает, что его мозг не так легко обмануть, и конечно же ошибется. Оказывается это очень легко сделать. Если вы пристально взглянете на нижепредставленный снимок, то поймете, в чем может быть дело. Пользователи Сети не могут точно решить, какую фотографию они видят: цветную или же черно-белую.

На самом деле все очень просто. Норвежский программист Ойвинд Колос в качестве эксперимента нанес на черно-белый фотоснимок цветную сетку, отчего он кажется цветным. Почему человек видит фотоснимок цветным необходимо разобраться, передает Вести-UA.

Данную фотографию Колос опубликовал еще в 2011 году, нанеся на него цветные полосы. Позднее фото набрало популярность благодаря соцсети Reddit, в которой развернулась бурная дискуссия по поводу цветов на данной фотографии. Многие хотели понять: действительно снимок кажется цветным из-за нанесенной сетки. Нашлись даже те, кто не видит на снимке никакой иллюзии. Мало того, другие заявили, что вообще не видят никакой цветной сетки.

По словам эксперта Станислава Ржевского, наш мозг в момент разглядывания снимка не обращает внимание на его детали, которыми являются цветные линии. При близком рассмотрении фотографии элементы сетки явно выражены относительно изображения, и иллюзии не заметно. Если же отдалить от себя фотоснимок и расфокусировать зрение, то изображение и сетка становятся единым целым, и снимок покажется цветным полностью.

Норвежец пробовал вместо сетки нанести на снимок точки и линии (фотографии ниже), тем самым показав, что вместо сетки можно попробовать размещать и другие элементы.