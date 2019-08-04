Среднестатистический человек чаще всего полагает, что его мозг не так легко обмануть, и конечно же ошибется. Оказывается это очень легко сделать. Если вы пристально взглянете на нижепредставленный снимок, то поймете, в чем может быть дело. Пользователи Сети не могут точно решить, какую фотографию они видят: цветную или же черно-белую.
На самом деле все очень просто. Норвежский программист Ойвинд Колос в качестве эксперимента нанес на черно-белый фотоснимок цветную сетку, отчего он кажется цветным. Почему человек видит фотоснимок цветным необходимо разобраться, передает Вести-UA.
Данную фотографию Колос опубликовал еще в 2011 году, нанеся на него цветные полосы. Позднее фото набрало популярность благодаря соцсети Reddit, в которой развернулась бурная дискуссия по поводу цветов на данной фотографии. Многие хотели понять: действительно снимок кажется цветным из-за нанесенной сетки. Нашлись даже те, кто не видит на снимке никакой иллюзии. Мало того, другие заявили, что вообще не видят никакой цветной сетки.
По словам эксперта Станислава Ржевского, наш мозг в момент разглядывания снимка не обращает внимание на его детали, которыми являются цветные линии. При близком рассмотрении фотографии элементы сетки явно выражены относительно изображения, и иллюзии не заметно. Если же отдалить от себя фотоснимок и расфокусировать зрение, то изображение и сетка становятся единым целым, и снимок покажется цветным полностью.
Норвежец пробовал вместо сетки нанести на снимок точки и линии (фотографии ниже), тем самым показав, что вместо сетки можно попробовать размещать и другие элементы.
Комментарии
- Под Одессой 25 детей отправились в поход и оказались в ловушке из-за непогоды
- Принц Гарри трогательно поздравил жену с днём рождения
- Француз на летающей доске добрался до Англии
- В США на свалке нашли коробку с $ 23 тысячами
- Эксперты объяснили, какая часть яблока самая полезная
- Бельгийка 6 дней была зажата в перевернутом авто
- Автор сериала "Чернобыль" рассказал, какую сцену пришлось удалить
- Врачи назвали главные признаки забитых артерий
- Раскрыта одна из главных загадок финала "Игры престолов"
- Американка лишилась рук и ног, заразившись бактерией от собаки
- Сеть озадачена очередной оптической иллюзией
- Под Одессой задержали гражданина Молдовы, разыскиваемого Интерполом
- Проливной дождь размыл дороги в Кишиневе
- В Забричанском монастыре отметили день святого покровителя и свое 20-летие
- В разгар сезона молдавские овощи и фрукты стоят втрое дороже, чем в прошлом году
- По Одесской области пронеслись смерчи. ВИДЕО
- Учёные рассказали, что категорически нельзя есть на ночь
- Прошедший накануне ливень затопил четыре южных района страны
- Фермер из Яловенского района выращивает 130 сортов томатов. ФОТО
- Православные христиане отмечают праздник Марии Магдалены и Святого Фоки
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Выгодно продавать валюту.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Вероятно получение премии.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
|Banca Nationala a Moldovei