Япония создаст космическое подразделение самообороны

Основной задачей структуры станет наблюдение за космическим пространством и противодействие возможным атакам со стороны спутников других стран.

Правительство Японии намерено в следующем году сформировать первое космическое подразделение в составе национальных Сил самообороны. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщает Yomiuri.

В него войдет около 70 специалистов, которые пройдут соответствующую подготовку в Японском агентстве аэрокосмических исследований, а также в ВС США, передает Корреспондент.

Штаб-квартира подразделения будет находиться на военной базе в городе Футю (префектура Токио).

Основной задачей структуры станет наблюдение за космическим пространством с целью противодействия возможным атакам со стороны спутников других стран, а также предотвращения столкновений японских аппаратов с космическим мусором.

Изначально Япония планировала создать новое подразделение в 2022 году, однако сроки были перенесены на более ранний период. Это связано в том числе с тем, что США в 2020 году также решили сформировать свои Космические силы. Предполагается, что обе эти структуры будут активно сотрудничать.