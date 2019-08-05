Сегодня в гороскопе будут преобладать два главных тренда: стремление к независимости и тяга к справедливости. Если в ваших отношениях с любимым человеком наметились какие-то проблемы, пусть даже микроскопические, то лучше денек отдохнуть друг от друга и не встречаться. В то же время для работы этот день может быть весьма удачным, передает "1001 гороскоп".
Овен
Сегодня Овен почувствует тягу к однозначности и определенности. Любая двусмысленность или неконкретность будет вызывать у него активное неприятие. В каждом вопросе Овну захочется расставить все точки над «i». Жаль только, что это не всегда возможно. К тому же бывает, что недосказанность действует куда эффективнее, чем любые слова, передает Униан.
Телец
Сегодня Телец то и дело рискует оказываться в центре различного рода конфликтов и ссор. Причиной же этому будет отнюдь не агрессивность окружающих (как может казаться самому Тельцу), а собственная придирчивость. Тельцу сегодня будет очень сложно считаться с чужим мнением. Еще сложнее ему будет смириться с тем, что и его мнение окружающим не особенно интересно. Так все при своих мнениях и останутся.
Близнецы
Тот день, когда Близнецы рискуют ввязаться в конфликт, который крайне негативно скажется на их положении в обществе. Поэтому сегодня лучше решительно избегать любого выяснения отношений, и тем более прямых столкновений и ссор. Ну а подвох этого дня в том, что окружающие то и дело будут провоцировать Близнецов, проверяя их нервы на прочность. Постарайтесь не принимать все это близко к сердцу, иначе репутацию потом придется собирать по кусочкам.
Рак
Сегодня достаточно одного неловкого замечания, чтобы из глаз Рака начали сыпаться искры. Особенно если эти замечания будут касаться образа жизни и привычек. Раку сегодня легче пережить разгромную критику коллег по поводу его профессиональных качеств, чем невинную шутку о его взаимоотношениях в семье. Да и на замечания близких людей Рак тоже может реагировать чересчур остро. Осторожнее! Эти ссоры могут закончиться трещиной в отношениях.
Лев
Сегодня в голову Льва может прийти немало перспективных идей! И что интересно, идеи будут рождаться на лету, но при этом отличаться удивительной четкостью, как если бы были хорошо обдуманы до этого. Не обязательно немедленно претворять эти планы в жизнь, но взять их на заметку обязательно стоит. В остальном же Льву сегодня лучше пореже показываться на глаза начальству и тем более не давать ему поводов для критики.
Дева
Сегодня одним из самых приятных занятий для Дев может стать шоппинг, украшение дома или визит в гости. Некоторые пункты могут быть связаны, например, вы будете присматривать наряд или подарок, дабы не явиться куда-то в неподобающем виде и с пустыми руками. Не беда, если это потребует трат: результат того стоит. К тому же, есть вероятность поступления дополнительных средств или возмещения расходов.
Весы
Сегодня девизом Весов будет: «Самозванцев нам не надо, командиром буду я!». Жаль только, что убедить окружающих в справедливости этой формулы будет не так уж легко. Из-за этого день может буквально сыпать искрами. Если Весы не хотят, чтобы из этих искр разгорелся какой-нибудь горячий конфликт, им лучше заняться своими собственными делами и держать свое мнение при себе.
Скорпион
Сегодня Скорпион будет чувствовать, что не в силах повлиять на обстоятельства, а тем более – изменить их в нужную сторону. Лучше настроиться на это заранее, потому что иначе весь день Скорпиона грозит пройти под знаком повышенной раздражительности и недовольства. Вообще, сегодня Скорпиона лучше не трогать. Толку от этого все равно не будет.
Стрелец
Сегодня главное, что будет заботить Стрельца, – это поиски справедливости. Не обязательно, что он будет искать справедливость вселенскую. Скорее, Стрельца будет волновать вопрос справедливого отношения окружающих к нему самому. И дело здесь даже не в самолюбии. Просто захочется справедливости, и точка! Другой вопрос, что с этой справедливостью делать, когда она найдется?
Козерог
Сегодня все мысли и планы Козерога будут отличаться удивительной ясностью и четкостью. Очень неплохо было бы посвятить этот день решению каких-либо конкретных вопросов и проблем – особенно если те давно назрели. Вот только не стоит полагаться на чью-либо помощь. Сегодня Козерогу стоит браться лишь за те дела, где все зависит только от него самого!
Водолей
Сегодня Водолей будет четко знать, чего он хочет, предпочитая при этом самые простые и естественные пути. Такая ясность целей в сочетании с ясностью планов выглядит, конечно, впечатляюще. Однако не всегда прямой путь оказывается самым коротким. Если Водолей хочет избежать всевозможных помех и недоразумений, ему не мешало бы поискать обходные пути, вместо того, чтобы ломиться напролом.
Рыбы
Сегодня Рыбы будут совершенно не настроены мириться с каким-либо вмешательством в свои дела и планы. Любое возражение или попытка надавить на них вызовет в душе Рыб такой сноп искр, что как бы пожарников вызывать не пришлось! Вообще сегодня Рыбам противопоказано работать в команде. Лучше уж посвятите день делам, где все зависит только от вас самих.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Возрастет вероятность отравления. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Неудачный день для секса. Вечером ждите приятных гостей.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с начальником.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Смело назначайте свидания.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Возможны приятные приключения. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. В голову придут плодотворные идеи.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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