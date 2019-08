День светофора и годовщина первого альбома Pink Floyd: что отмечают 5 августа

Неделя начинается с Международного дня светофора. Дата неслучайная - именно 5 августа 1914 года в американском городе Кливленде появился первый предшественник современных светофоров.

У него были красный и зеленый фонари, а при переключении света издавался звуковой сигнал. Между тем, самый первый светофор изобрел британец Джей Найт еще в 19 веке. Этот аппарат был установлен возле здания парламента в Лондоне в 1868 году.

Спустя три года фонарь взорвался и ранил полицейского. После этого о светофоре забыли почти на 50 лет - до 1910 года, когда было разработано и запатентовано первое автоматическое светофорное устройство с фонарями двух цветов, передает Униан.

Трехцветные светофоры, похожие на современные, впервые увидели жители Детройта и Нью-Йорка в 1920 году. Со временем устройства стали популярны во всем мире.

Есть в понедельник и значимые исторические даты. Так, в 1583 году английский мореплаватель Хемфри Гилберт открыл остров Ньюфаундленд и объявил его собственностью Британии, основав таким образом первое английское поселение в Северной Америке. Сейчас остров входит в состав Канады. В 1775 испанское судно «San Carlos» вошло в бухту Сан-Франциско.

Мореплаватель Хуан де Айала стал первым прибывшим сюда европейцем. В 1789 году во Франции было отменено крепостное право. В 1858 году по дну Атлантики была завершена прокладка телеграфного кабеля, связавшего Великобританию и США. Королева Виктория первой обменялась приветствиями с президентом США Джеймсом Бьюкененом.

В 1861 году в армии США были отменены телесные наказания. В 1884 году на острове Бедлоу в Нью-Йорке был заложен первый камень в основание статуи Свободы. В 1891 году были выпущены первые дорожные чеки - «American Express». В 1921 году в американском Дейтоне, штат Огайо, был успешно испытан первый в мире автомобиль, управляемый по радио. В 1949 году произошло землетрясение в городе Амбато (Эквадор).

Оно унесло жизни более пяти тысяч человек. 5 августа 1967 года вышел в свет первый альбом группы «Pink Floyd» - «Волынщик у врат зари» («The Piper At The Gates Of Dawn»), включавший в себя 11 композиций. Этот альбом, состоящий в основном из песен, написанных гитаристом Сидом Барретом, вызвал интерес публики, сразу заняв 6-е место в британском хит-параде. Британская группа «Pink Floyd» по сей день почитают во всем мире.

В 2010 году 5 августа произошла авария на шахте Сан-Хосе в Чили, в результате которой 33 горняка (32 чилийца и один боливиец) оказались замурованными на глубине около 700 метров и примерно в 5 км от входа в шахту. Людям пришлось находиться под землей в течение рекордных 69 дней.

Операция по спасению началась 12 октября 2010 года. Все 33 шахтера были подняты менее чем за сутки. Горняков встречали родственники, а также президент Чили Себастьян Пиньера и президент Боливии Эво Моралес, сам бывший шахтер. Спасение горняков обошлось Чили в 22 миллиона долларов.

После спасения шахтеры сыграли в футбол с командой правительства Чили, но проиграли со счетом 9:2. В феврале 2011 шахтеры отправились в паломничество в Израиль.

Позже горняки в своих интервью рассказали о мужестве, голоде, молитвах и страхе каннибализма, и о том, что поклялись на крови сохранить в тайне некоторые подробности долгих дней ожидания спасения. В 2015 году об этом событиии вышел фильм «33» с Антонио Бандерасом в главной роли. Бюджет фильма составил 26 миллионов долларов.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День разглядывания горизонта и День распрямившегося штопора. Именины у Трофима, Феофила, Михаила, Анны, Виталия и Андрея.