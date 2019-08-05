Неделя начинается с Международного дня светофора. Дата неслучайная - именно 5 августа 1914 года в американском городе Кливленде появился первый предшественник современных светофоров.
У него были красный и зеленый фонари, а при переключении света издавался звуковой сигнал. Между тем, самый первый светофор изобрел британец Джей Найт еще в 19 веке. Этот аппарат был установлен возле здания парламента в Лондоне в 1868 году.
Спустя три года фонарь взорвался и ранил полицейского. После этого о светофоре забыли почти на 50 лет - до 1910 года, когда было разработано и запатентовано первое автоматическое светофорное устройство с фонарями двух цветов, передает Униан.
Трехцветные светофоры, похожие на современные, впервые увидели жители Детройта и Нью-Йорка в 1920 году. Со временем устройства стали популярны во всем мире.
Есть в понедельник и значимые исторические даты. Так, в 1583 году английский мореплаватель Хемфри Гилберт открыл остров Ньюфаундленд и объявил его собственностью Британии, основав таким образом первое английское поселение в Северной Америке. Сейчас остров входит в состав Канады. В 1775 испанское судно «San Carlos» вошло в бухту Сан-Франциско.
Мореплаватель Хуан де Айала стал первым прибывшим сюда европейцем. В 1789 году во Франции было отменено крепостное право. В 1858 году по дну Атлантики была завершена прокладка телеграфного кабеля, связавшего Великобританию и США. Королева Виктория первой обменялась приветствиями с президентом США Джеймсом Бьюкененом.
В 1861 году в армии США были отменены телесные наказания. В 1884 году на острове Бедлоу в Нью-Йорке был заложен первый камень в основание статуи Свободы. В 1891 году были выпущены первые дорожные чеки - «American Express». В 1921 году в американском Дейтоне, штат Огайо, был успешно испытан первый в мире автомобиль, управляемый по радио. В 1949 году произошло землетрясение в городе Амбато (Эквадор).
Оно унесло жизни более пяти тысяч человек. 5 августа 1967 года вышел в свет первый альбом группы «Pink Floyd» - «Волынщик у врат зари» («The Piper At The Gates Of Dawn»), включавший в себя 11 композиций. Этот альбом, состоящий в основном из песен, написанных гитаристом Сидом Барретом, вызвал интерес публики, сразу заняв 6-е место в британском хит-параде. Британская группа «Pink Floyd» по сей день почитают во всем мире.
В 2010 году 5 августа произошла авария на шахте Сан-Хосе в Чили, в результате которой 33 горняка (32 чилийца и один боливиец) оказались замурованными на глубине около 700 метров и примерно в 5 км от входа в шахту. Людям пришлось находиться под землей в течение рекордных 69 дней.
Операция по спасению началась 12 октября 2010 года. Все 33 шахтера были подняты менее чем за сутки. Горняков встречали родственники, а также президент Чили Себастьян Пиньера и президент Боливии Эво Моралес, сам бывший шахтер. Спасение горняков обошлось Чили в 22 миллиона долларов.
После спасения шахтеры сыграли в футбол с командой правительства Чили, но проиграли со счетом 9:2. В феврале 2011 шахтеры отправились в паломничество в Израиль.
Позже горняки в своих интервью рассказали о мужестве, голоде, молитвах и страхе каннибализма, и о том, что поклялись на крови сохранить в тайне некоторые подробности долгих дней ожидания спасения. В 2015 году об этом событиии вышел фильм «33» с Антонио Бандерасом в главной роли. Бюджет фильма составил 26 миллионов долларов.
Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День разглядывания горизонта и День распрямившегося штопора. Именины у Трофима, Феофила, Михаила, Анны, Виталия и Андрея.
Комментарии
- Бразильский наркобарон притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы
- Астролог назвал главные опасности недели 5-11 августа
- Гороскоп на 5 августа 2019: кому звезды сулят особенную удачу
- Сеть озадачена очередной оптической иллюзией
- Под Одессой 25 детей отправились в поход и оказались в ловушке из-за непогоды
- Принц Гарри трогательно поздравил жену с днём рождения
- Француз на летающей доске добрался до Англии
- В США на свалке нашли коробку с $ 23 тысячами
- Эксперты объяснили, какая часть яблока самая полезная
- Бельгийка 6 дней была зажата в перевернутом авто
- Молдаванин погиб в ДТП во французской коммуне Сент-Кристи
- Бразильский наркобарон притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы
- Психологи назвали способы борьбы с эмоциональным выгоранием
- Протестующие в Гонконге устроили транспортный коллапс
- Астролог назвал главные опасности недели 5-11 августа
- Учёные рассказали, что категорически нельзя есть на ночь
- Проливной дождь размыл дороги в Кишиневе
- В разгар сезона молдавские овощи и фрукты стоят втрое дороже, чем в прошлом году
- Под Одессой задержали гражданина Молдовы, разыскиваемого Интерполом
- По Одесской области пронеслись смерчи. ВИДЕО
- В браузере Chrome заблокируют возможность идентификации юзера в режиме инкогнито
- Астролог назвал 4 знака Зодиака, которым звезды сулят успех
- СМИ: iPhone 2019 года получат поддержку стилуса
- В Windows 10 добавят восстановление из "облака"
- Специалисты Facebook сумели "прочитать мысли" с помощью нейросети
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Возрастет вероятность отравления. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Неудачный день для секса. Вечером ждите приятных гостей.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с начальником.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Смело назначайте свидания.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Возможны приятные приключения. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. В голову придут плодотворные идеи.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
|Banca Nationala a Moldovei