Протестующие в Гонконге устроили транспортный коллапс

Демонстранты заблокировали дороги и туннели, а также нарушили движение рельсового транспорта и автобусов, чтобы вынудить правительство выполнить их требования.

Противники законопроекта об экстрадиции утром 5 августа нарушили транспортное сообщение в Гонконге в общегородской забастовке.

Протестующие заблокировали дороги и туннели, а также нарушили движение рельсового транспорта и автобусов, сообщает радиостанция RTHK.

Отменено свыше ста рейсов, в частности, местных авиакомпаний Cathay Pacific и Hong Kong Airlines. В международном аэропорту Гонконга будет работать лишь одна взлетно-посадочная полоса.

В утренний час пик радикальные активисты начали блокировать двери в поездах метро и нажимать "тревожную" кнопку вызова в вагонах. Это нарушило работу нескольких веток, передает Корреспондент.



Также поступает информация о сбое работы скоростного поезда в аэропорт, пассажирам рекомендуется добираться туда на такси.



Ожидается, что в забастовке примут участие более 500 тысяч гражданских служащих, сообщают местные СМИ. Оппозиционные силы призывают жителей Гонконга присоединиться к массовой забастовке акции.



Требования протестующих остаются прежними, они выступают за полный отзыв поправок к законопроекту об экстрадиции и расследования в отношении действий полицейских во время протестов.



Власти предупредили, что беспорядки могут негативно сказаться на экономике города.