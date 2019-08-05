Бразильский наркобарон притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы

Главарь бразильской банды попытался сбежать из тюрьмы, притворившись собственной дочерью. Об этом в понедельник, 5 августа, пишет газета The Guardian.

Клаувино да Сильва собирался покинуть тюрьму Gericinó в западной части Рио-де-Жанейро, надев силиконовую маску и парик, а также одежду своей дочери, в том числе узкие джинсы и розовую футболку с изображением пончиков. По словам представителей полиции, преступника сдала его нервозность.

В настоящее время правоохранители выясняют, какую роль в неудавшемся побеге сыграла дочь наркобарона. По предварительной версии, предполагалось, что она останется в тюрьме, когда ее отец сбежит, передает iz.

Да Сильва руководил одной из крупнейших и наиболее влиятельных преступных группировок в Бразилии «Красная команда», которая в 2005 году контролировала около 53% самых опасных районов Рио.

20 июля сообщалось, что приговоренного к пожизненному заключению мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэру по прозвищу Коротышка перевели в самую строгую тюрьму США, из которой не удалось сбежать еще ни одному преступнику.

До этого Гусман сбегал из двух мест лишения свободы — в частности, в Мексике в 2015 году при помощи туннеля глубиной 10 м и протяженностью более мили, который, ко всему прочему, был оборудован вентиляцией.